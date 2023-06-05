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Yerel İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
Yerel

İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 06:54:00 -
İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta M.Ö. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen S.S. ve A.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesine üzerine çıkan kavgada M.Ö, tabancayla ateş ettiği S.S. ve A.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan M.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
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