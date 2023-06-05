İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta M.Ö. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen S.S. ve A.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesine üzerine çıkan kavgada M.Ö, tabancayla ateş ettiği S.S. ve A.S'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kaçan M.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
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İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA