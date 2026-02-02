İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi

İzmir'de iki yıl önce Alsancak'ta yaşanan ve iki masum canın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği o feci olaydan hala ders alınmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Yine CHP'li belediye yine facia!

CHP'li belediyenin sokak ortasında açıp öylece bıraktığı su dolu çukura düşen bir vatandaş, çevredeki insanların korku dolu bakışları arasında büyük bir tehlike atlattı.

Şans eseri bu kez elektrik kaçağının olmaması olası bir facianın önüne geçerken, her yağmurda hizmet yerine çile üreten yerel yönetimin ihmalkarlığı "Vatandaşın canı bu kadar ucuz mu?" dedirterek büyük tepki topladı.