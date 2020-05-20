İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella yayınlanması hakkında flaş gelişme
İzmir Müftülüğü, ildeki bazı camilerin hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella yayını yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Bazı sosyal medya hesaplarından, İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalındığı iddiaları üzerine Müftülükten açıklama yapıldı.
Açıklamada, iddialarının doğru olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Öte yandan Emniyet de konu hakkında araştırma başlattı.