  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İzmir'de büyük yolsuzluk operasyonu! Aramalar başladı
Yerel

İzmir'de büyük yolsuzluk operasyonu! Aramalar başladı

Yeniakit Publisher
2024-07-09 11:12:00 -
İzmir'de büyük yolsuzluk operasyonu! Aramalar başladı

İzmir'de Aliağa Gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu gerçekleştiriliyor. Operasyonda polis ekiplerinin Aliağa Gümrüğü'nde aramalara başladığı bildirilirken, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Gümrüğü'nde çalışan memurlar ve İzmir'de bulunan çok sayıda gümrük müşavirinin, yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarını gerçekleştirdiklerini tespit etti. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler, Aliağa Gümrüğü'nde aramalara başladı.

Memur ve gümrük müşavirlerine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştiren ekiplerin aramaları sürerken, 78 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

CHP medyası yolsuzluk endeksinde kaçıncı sırada?
CHP medyası yolsuzluk endeksinde kaçıncı sırada?

Medya

CHP medyası yolsuzluk endeksinde kaçıncı sırada?


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vıcık vıcık yolsuzluk, rüşvet ve kara para silsilesi... Balya balya avrolar, deste deste dolarlarda son aşama!
Vıcık vıcık yolsuzluk, rüşvet ve kara para silsilesi... Balya balya avrolar, deste deste dolarlarda son aşama!

Siyaset

Vıcık vıcık yolsuzluk, rüşvet ve kara para silsilesi... Balya balya avrolar, deste deste dolarlarda son aşama!

Paradan kule dikenlerden şehremini olmaz! CHP’liler yolsuzluk batağına saplandı
Paradan kule dikenlerden şehremini olmaz! CHP’liler yolsuzluk batağına saplandı

Gündem

Paradan kule dikenlerden şehremini olmaz! CHP’liler yolsuzluk batağına saplandı

FETÖ’nün derneğinde yolsuzluk! Skandal patladı Almanya hesaplara el koydu
FETÖ’nün derneğinde yolsuzluk! Skandal patladı Almanya hesaplara el koydu

Gündem

FETÖ’nün derneğinde yolsuzluk! Skandal patladı Almanya hesaplara el koydu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23