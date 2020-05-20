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İzmir'de büyük skandal! Cami hoparlörlerinden bakın ne çaldılar

İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçesindeki camii hoparlörlerinden İtalyan Marşı Çav Bella çalındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 18:59:00 - 2020-05-20 19:04:35

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçesindeki camii hoparlörlerinden İtalyan Marşı Çav Bella çalındığı bildirildi.

İtalyan Marşı'nın yaklaşık 20 saniye boyunca çalındığı belirtildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Odunkapı Camii, başka bir kullanıcı ise Buca'da bir caminin videosunu paylaştı.

Büyük tepki çeken olay için açıklama bekleniyor.

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