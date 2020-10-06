  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de ailesinin haber alamadığı 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Aktüel

İzmir'de ailesinin haber alamadığı 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 08:08:19 -
İzmir'de ailesinin haber alamadığı 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yakınlarının kendisinden haber alamadığı 3 çocuk annesi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ailevi sebeplerden dolayı eşi ve 3 çocuğu birkaç gün önce Kütahya'ya giden ve evinde tek başına yaşayan Tuğba Karaçam'a ulaşamayan dayısı Mehmet Y, yeğeninin evine geldi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kadının kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak içeriye giren dayı Mehmet Y, yeğeninin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının öldüğünü belirledi.

Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Karaçam'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ev hanımı olduğu öğrenilen Karaçam'ın 2 yaşında kızı, 4 ve 10 yaşlarında da iki oğlunun olduğu öğrenildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma s..
Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte
Dünya

Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte

Hazırlanan bütçe taslağına göre, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile Yunanistan'da ekonomi bu yıl yüzde 8,..
Özdil ve Dündar'a ironik gönderme
Aktüel

Özdil ve Dündar'a ironik gönderme

Nihat Genç, sosyal medya hesabından bidon kafa Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ın çıkardığı kitaplarla ilgili ironide bulundu. Genç, ironi yoluy..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay