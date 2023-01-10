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Yerel İzmir’de 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

İzmir’de 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 22:56:00 -
İzmir’de 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Aliağa ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak saat 07.00 sıralarında Aliağa ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik bot içerisindeki 29 göçmeni kurtardı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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