  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihalesi 18 Ocak 2021'e ertelendi
Ekonomi

İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihalesi 18 Ocak 2021'e ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 09:12:30 -
İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi ihalesi 18 Ocak 2021'e ertelendi

ANKARA (AA) - İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yaptırılmasına ilişkin ihale, 18 Ocak 2021'e ertelendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce 26 Ekim'de gerçekleştirileceği ilan edilen İzmir Yenifoça Yat Limanı Projesi'nin YİD modeli çerçevesinde yaptırılmasına ilişkin ihalenin yeni tarihi 18 Ocak 2021 oldu.

İhalede teklifler o gün en geç saat 12.00'ye kadar verilebilecek ve ihale saat 13.30'da gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!
Medya

Azrail, Emre Kongar'ı yoklamış: Azrail'le göz göze!

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Emre Kongar alaycı bir üslup ile Azrail'le göz göze geldi..
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'adaylık' açıklaması
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'adaylık' açıklaması

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair sinyaller veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir açı..
İmamoğlu İstanbul'u sözde öz kaynakla yönetecekti! Bakın 1 buçuk yılda ne kadar borca batırdı
Gündem

İmamoğlu İstanbul'u sözde öz kaynakla yönetecekti! Bakın 1 buçuk yılda ne kadar borca batırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Haziran 2019’da “İBB’yi borç sarmalının içerisine sokanlardan kimseye fayda olmaz” dedi ancak 1 buçuk ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay