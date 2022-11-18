İzmir ve Muğla'daki depremler endişeye neden oldu! Uzman isim uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.09'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde olan 3.5 büyüklüğünde; yerin 8,24 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, diğer deprem de saat 07.26'da Muğla'nın Ula ilçesinde oldu. 4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözbilir, İRAP eylemlerinin uygulanması gerektiğinin altını çizdiği konuşmasında şunları söyedi:

"Gece yarısından sonra gerçekleşen deprem, halkı korkuttu. Bu deprem, 4 Kasım'da yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin artçısı olarak değerlendirilebilir. Ana şoktan sonra meydana gelen bu artçı depremler, 3.9'a kadar ulaşabilir. Bu sabah Muğla'da 07.26'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem ise Muğla fayı ile Gökova fayı arasındaki bölgede oluştu. Bu bölgede 6.6 büyüklüğünde 2017'de oluşan Bodrum depreminden beri sismik hareketlilik devam ediyor. Burası uzun zamandır, yıkıcı deprem üretmeyen diri fayların yoğunlukta olduğu bir bölge. Bu nedenle kentler için İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) eylemlerinin uygulanmasına hız verilmelidir."