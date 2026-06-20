Sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı! Hepsi yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sahil Güvenlik ekipleri Bodrum açıklarında 18 kaçak göçmeni yakaladı, 2 organizatör gözaltına alındı. Göçmenlerin sürat teknesiyle kaçırılmaya çalışılması dikkat çekti.
Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan takip neticesinde 7’si çocuk 18 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili adli işlemlere başlandı.
Göçmenlerin sürat teknesiyle kaçırılmaya çalışılması dikkat çekti.