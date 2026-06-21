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Gündem Bulgaristan Müslümanlarına yeni lider! Sofya’da tarihi kongre: Ahmed Hasanov başmüftü seçildi!
Gündem

Bulgaristan Müslümanlarına yeni lider! Sofya’da tarihi kongre: Ahmed Hasanov başmüftü seçildi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Bulgaristan Müslümanlarına yeni lider! Sofya’da tarihi kongre: Ahmed Hasanov başmüftü seçildi!

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün başkent Sofya'da düzenlenen tarihi nitelikteki Milli Müslüman Konferansı'nda yeni yönetim kadrosu ve Müslüman azınlığın geleceğini şekillendirecek tüzük değişiklikleri netleşti.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğüne Ahmed Hasanov getirildi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün başkent Sofya'da düzenlenen Milli Müslüman Konferansı'nda yeni yönetim üyeleri ve tüzük değişiklikleri belirlendi.

Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) gerçekleştirilen konferansta yapılan oylama sonucunda Ahmed Hasanov, ülkenin yeni başmüftüsü oldu.

Hasanov, 6,4 milyon nüfuslu Bulgaristan'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Müslüman'ı temsil eden 1033 delegenin katıldığı konferansta, binin üzerinde oy alarak başmüftü seçildi.

 

Konferansta, Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası'nda yer alacak 25 üyenin isimleri de belirlendi. Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı olarak önceki Başmüftü Mustafa Aliş Haci seçildi.

Başmüftü Hasanov, basına yaptığı açıklamada "Sağduyuyla hareket edeceğiz ve isabetli kararlar alacağız. Yeni ekibimizle birlikte gençlerle çalışacak, gençlere daha fazla görev ve sorumluluk vereceğiz. Müslümanların yararına olacak şekilde çalışacağız." dedi.

Konferansa, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı İvo Hristov, Vızrajdane Partisi Genel Başkanı Kostadin Kostadinov ve diğer partilerin temsilcileri katıldı.

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