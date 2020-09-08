İzmir Valisi Köşger: "İzmir'de hastane doluluk oranı yüzde 52,3"

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de hastane doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu, günlük ortalama 5 bin 100 kişiye test yapıldığını bildirdi.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kentteki mücadeleyle ilgili rakamları paylaşan Köşger, "Salgınla mücadele için İzmir'de günlük ortalama 5 bin 100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta. 4 bin 598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup hastane doluluk oranı yüzde 52,3'dir. Yer ve ilaç sorunu yaşanmamaktadır." ifadelerini kullandı.