  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir Valisi Köşger: "İzmir'de hastane doluluk oranı yüzde 52,3"
Aktüel

İzmir Valisi Köşger: "İzmir'de hastane doluluk oranı yüzde 52,3"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 23:02:04 -
İzmir Valisi Köşger: "İzmir'de hastane doluluk oranı yüzde 52,3"

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de hastane doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu, günlük ortalama 5 bin 100 kişiye test yapıldığını bildirdi.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kentteki mücadeleyle ilgili rakamları paylaşan Köşger, "Salgınla mücadele için İzmir'de günlük ortalama 5 bin 100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta. 4 bin 598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup hastane doluluk oranı yüzde 52,3'dir. Yer ve ilaç sorunu yaşanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret
Gündem

Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret

Erol Mütercimler hakkında katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik ağır hakaretlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuld..
Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor
Gündem

Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor

Ankara'daki tüm berberlere yardım yapıldığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın yalanı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti ..
Türkiye ve Yunanistan'dan yeni karar
Dünya

Türkiye ve Yunanistan'dan yeni karar

Türkiye ve Yunanistan'ın askeri heyetleri tarafından NATO Genel Merkezi'nde yapacak görüşme 10 Eylül'e ertelendi.
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı