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Ekonomi İzmir tüm Türkiye’ye zigon sehpa sattı
Ekonomi

İzmir tüm Türkiye’ye zigon sehpa sattı

İzmir e-ticaretteki mobilya satışları ile dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:38:00 -
İzmir tüm Türkiye’ye zigon sehpa sattı

Trendyol’un verilerine göre İzmir, son 1 yılda Türkiye’nin zigon sehpa siparişlerinin yüzde 69’unu tek başına karşılarken, çok amaçlı dolaplar, çalışma masası, kitaplık, komodinde en çok sipariş alan ürünler arasında yer aldı. Mobilya ürünlerinin yanı sıra tüm Türkiye’den sipariş edilen kamp sandalyelerinin yüzde 79’u da Trendyol’un İzmir’deki satıcılarından tedarik edildi.  Trendyol, 411 bin zigon sehpa siparişini Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırdı. Yaklaşık 455 bin çok amaçlı dolap siparişinin yüzde 75’ini de İzmirli üreticiler ve satıcılar karşıladı.

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