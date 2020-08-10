İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları LGS 2020 ek tercihleri
LGS 2020 ek tercih süreci için araştırmalar yapılıyor. LGS tercih sonuçlarına göre istediği liseye yerleşemeyen adaylar ek tercih yapmaya hazırlanıyor. İzmir'de yaşayan ve İzmir'de eğitim görmek isteyen öğrenciler İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları, yüzdelik dilimlerini ve İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri taban puanlarını sorguluyor. İşte detaylar...
İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları. İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri. İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri taban puanları lise nakil başvuruları için sorgulanıyor. İşte MEB'in yayınladığı LGS yerleştirme sonuçlarına göre İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları doluluk oranları.
İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları
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