  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları LGS 2020 ek tercihleri

LGS 2020 ek tercih süreci için araştırmalar yapılıyor. LGS tercih sonuçlarına göre istediği liseye yerleşemeyen adaylar ek tercih yapmaya hazırlanıyor. İzmir'de yaşayan ve İzmir'de eğitim görmek isteyen öğrenciler İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları, yüzdelik dilimlerini ve İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri taban puanlarını sorguluyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:43:00 -
İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları LGS 2020 ek tercihleri

İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları. İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri. İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri taban puanları lise nakil başvuruları için sorgulanıyor. İşte MEB'in yayınladığı LGS yerleştirme sonuçlarına göre İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları doluluk oranları.

İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri boş kontenjanları

MEB TÜM LİSELERİN BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güne acı haberle başladık! 2 şehit
Gündem

Güne acı haberle başladık! 2 şehit

Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi neticesinde 2 Özel Harekat polisinin şehit düştüğü bilgisi geldi.

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan
Siyaset

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrah..
K-Pop, üst aklın projesi
Gündem

K-Pop, üst aklın projesi

Kore dizileri, K-Pop ve BTS çılgınlığının dikkatlice tezgâhlanmış bir fesat olduğuna işaret eden eğitimci yazar Sinan Dolayman, “Klipleri il..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı