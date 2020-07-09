İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
İZMİR (AA) - İzmir ve Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 5'i yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen 8 şüpheliye yönelik yakalama kararı verildi.
Sabah saatlerinde İzmir ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden F.N.Ç, G.N.A, A.M, M.B. ve B.V. gözaltına alındı.
Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.