İzmir KYK yurtları nerede var? KYK yurt adresleri İzmir KYK erkek yurdu kız yurdu nerede?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci üniversiteler eğitimlerine uzaktan olarak devam etti. Salgın nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitim gerçekleştirdiğinden GSB KYK yurt başvuruları yapılamadı. 2021 2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler yüz yüze eğitimle geçecek olması hasebiyle üniversite tercihinde bulunlar da KYK yurt adreslerini sorgular oldu. Peki 2021 KYK yurtları ne zaman açılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları nerede var? KYK yurtları İzmir nerede var? İzmir KYK yurdu sorgula. İşte GSB KYK yurt adresleri ve telefon numaraları…

İzmir KYK yurtları haberi… ÖSYM 2021 YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar şimdi de tercih listesini yazdıkları illerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Üniversitelerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında korona salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte KYK yurtlarında kalan öğrenciler de memleketlerine dönerek eğitimlerini uzaktan olarak gerçekleştirdi. 2021-221 eğitim öğretim yılında ise üniversiteler bazı bölümler hariç tümden uzaktan eğitimle bu eğitim öğretim yılını tamamladı.

Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte hem orta öğretim hem de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Zira MEB 6 Eylül’de tüm okulların yüz yüze eğitimle açılacağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” müjdesini verdi. Üniversitelerin açılacak olması nedeniyle de KYK yurtları da sorgulanır oldu. En çok aranan il ile İzmir oldu. Peki İzmir’de KYK yurdu nerede var? İzmir KYK yurdu var mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurdu nerede? İzmir KYK yurt adresi. İşte İzmir KYK yurtları ve KYK İzmir adresleri ile KYK yurt adresleri telefon numaraları.

İzmir KYK yurtları

İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 274-70-09

Faks: 02322747008

Adres :: Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR

HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(232) 581-25-35

Faks: 2325812545

Adres :: SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR

BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 388-88-92

Faks: 02323433320

Adres :: Mevlana Mah.1744.sok.No:1

GAZİ UMURBEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 373-72-71

Faks: 02323737177

Adres :: Mevlana Mahallesi 1771/1 Sokak No:7 Bornova/İZMİR

YÖRÜK ALİ EFE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 388-95-00

Faks: 0232 388 93 00

Adres :: MEVLANA MAHALLESİ 1776. SOKAK NO:4/3 BORNOVA / İZMİR

EGE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 0

Adres :: Erzene Mh. Ankara Cd. Ege Üniversitesi Kampüsü No: 172/28 Bornova/İZMİR

ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon :

Faks: 0

Adres :: Ege Üniversitesi Kampüsü Erzene Mh. Ankara Cd. No: 172/28 Bornova/İZMİR

ÇEŞME YURDU

Tipi : Karma

Telefon : 0(232) 724-92-77

Faks: 02327249275

Adres :: CUMHURİYET MAHALLESİ 4320 SOKAK NO:7

TİRE ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Tipi : Karma

Telefon :

Faks: 0

Adres :: ADNAN MENDERES MAH. BİLLUR SOK. NO:5 TİRE/ İZMİR

URLA YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 765-91-16

Faks: 02327659113

Adres :: Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi No.3/A İYTE Kampüsü

URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 765-

Faks: 02327659200

Adres :: GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE CADDESİ NO.3/A İYTE KAMPÜSÜ URLA-İZMİR

BUCA KIZ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 453-70-74

Faks: 02324530704

Adres :: Kuruçeşme Mah. 203/40 Sokak No:1 Buca

HACI AHMET TATARİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 420-51-60

Faks: 02324205164

Adres :: GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR

HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 442-13-00

Faks: 02324530766

Adres :: HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME-BUCA/İZMİR CUMHURİYET BLOĞU; GAZİLER MAH. 1080/2 SK. NO:2 BUCA/İZMİR

İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 440-10-69

Faks: 02324401068

Adres :: DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR

İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 454-1050

Faks: 02324541070

Adres :: Buca Koop. Mah.200/68 sokak No:4 Buca

ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 453-24-24

Faks: 02324537959

Adres :: Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR

GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 503-92-78

Faks: 0

Adres :: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR

HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 503-92-68

Faks: 02325039274

Adres :: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO: 54-1 BUCA İZMİR

ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 259-01-12

Faks: 02322593966

Adres :: İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR

CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Kız

Telefon : 0(232) 329-94-20

Faks: 02323299424

Adres :: Eski Havalimanı Şosesi Yolu No:31/A Katip Çelebi Ün.Kampüs Alanı Çiğli-İZMİR

ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : Erkek

Telefon : 0(232) 329-58-49

Faks: 02323295850

Adres :: BALATÇIK MAH. 8903/1. SOK. NO :7 ÇİĞLİ /İZMİR

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.