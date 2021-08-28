İzmir KYK yurtları nerede var? KYK yurt adresleri İzmir KYK erkek yurdu kız yurdu nerede?
İzmir KYK yurtları nerede var? İzmir erkek KYK yurtları sorgulanmaya devam ediyor. İzmir KYK yurtları araştırılıyor. KYK yurt başvuruları 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanacak olması nedeniyle üniversite kayıtlarını yaptıracak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Yurt olarak KYK yurtlarında kalacak olan öğrenciler bir yandan da KYK yurt adreslerini sorgulamaya başladı. Peki İzmir KYK yurtları nerede var? KYK yurt adresleri İzmir KYK kız yurdu erkek yurdu nerede?
Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci üniversiteler eğitimlerine uzaktan olarak devam etti. Salgın nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitim gerçekleştirdiğinden GSB KYK yurt başvuruları yapılamadı. 2021 2022 eğitim öğretim yılında üniversiteler yüz yüze eğitimle geçecek olması hasebiyle üniversite tercihinde bulunlar da KYK yurt adreslerini sorgular oldu. Peki 2021 KYK yurtları ne zaman açılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları nerede var? KYK yurtları İzmir nerede var? İzmir KYK yurdu sorgula. İşte GSB KYK yurt adresleri ve telefon numaraları…
İzmir KYK yurtları haberi… ÖSYM 2021 YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Üniversite tercihlerini gerçekleştiren adaylar şimdi de tercih listesini yazdıkları illerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yani KYK yurtlarını araştırmaya başladı. Üniversitelerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında korona salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte KYK yurtlarında kalan öğrenciler de memleketlerine dönerek eğitimlerini uzaktan olarak gerçekleştirdi. 2021-221 eğitim öğretim yılında ise üniversiteler bazı bölümler hariç tümden uzaktan eğitimle bu eğitim öğretim yılını tamamladı.
Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte hem orta öğretim hem de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Zira MEB 6 Eylül’de tüm okulların yüz yüze eğitimle açılacağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” müjdesini verdi. Üniversitelerin açılacak olması nedeniyle de KYK yurtları da sorgulanır oldu. En çok aranan il ile İzmir oldu. Peki İzmir’de KYK yurdu nerede var? İzmir KYK yurdu var mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurdu nerede? İzmir KYK yurt adresi. İşte İzmir KYK yurtları ve KYK İzmir adresleri ile KYK yurt adresleri telefon numaraları.
İzmir KYK yurtları
İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 274-70-09
Faks: 02322747008
Adres :: Atıfbey Mahallesi Gazi Atatürk Bulvarı No:3 Gaziemir/İZMİR
HACI SİNAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(232) 581-25-35
Faks: 2325812545
Adres :: SADIKPAŞA MAHALLESİ SOKULLU SOKAK N0:18 BAYINDIR/İZMİR
BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 388-88-92
Faks: 02323433320
Adres :: Mevlana Mah.1744.sok.No:1
GAZİ UMURBEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 373-72-71
Faks: 02323737177
Adres :: Mevlana Mahallesi 1771/1 Sokak No:7 Bornova/İZMİR
YÖRÜK ALİ EFE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 388-95-00
Faks: 0232 388 93 00
Adres :: MEVLANA MAHALLESİ 1776. SOKAK NO:4/3 BORNOVA / İZMİR
EGE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon :
Faks: 0
Adres :: Erzene Mh. Ankara Cd. Ege Üniversitesi Kampüsü No: 172/28 Bornova/İZMİR
ZÜBEYDE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon :
Faks: 0
Adres :: Ege Üniversitesi Kampüsü Erzene Mh. Ankara Cd. No: 172/28 Bornova/İZMİR
ÇEŞME YURDU
Tipi : Karma
Telefon : 0(232) 724-92-77
Faks: 02327249275
Adres :: CUMHURİYET MAHALLESİ 4320 SOKAK NO:7
TİRE ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Tipi : Karma
Telefon :
Faks: 0
Adres :: ADNAN MENDERES MAH. BİLLUR SOK. NO:5 TİRE/ İZMİR
URLA YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 765-91-16
Faks: 02327659113
Adres :: Gülbahçe Mahallesi Gülbahçe Caddesi No.3/A İYTE Kampüsü
URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 765-
Faks: 02327659200
Adres :: GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE CADDESİ NO.3/A İYTE KAMPÜSÜ URLA-İZMİR
BUCA KIZ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 453-70-74
Faks: 02324530704
Adres :: Kuruçeşme Mah. 203/40 Sokak No:1 Buca
HACI AHMET TATARİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 420-51-60
Faks: 02324205164
Adres :: GAZİLER MAH.1086 SOKAK NO:7 EVKA-1 BUCA/İZMİR
HOCA AHMET YESEVİ YURDU(İZMİR)
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 442-13-00
Faks: 02324530766
Adres :: HOCA AHMET YESEVİ CAD. NO:185 P.K 35160 KURUÇEŞME-BUCA/İZMİR CUMHURİYET BLOĞU; GAZİLER MAH. 1080/2 SK. NO:2 BUCA/İZMİR
İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 440-10-69
Faks: 02324401068
Adres :: DOĞUŞ CAD.ADATEPE MAH.NO:195 TINAZTEPE MEVKİİ KURUÇEŞME BUCA İZMİR
İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 454-1050
Faks: 02324541070
Adres :: Buca Koop. Mah.200/68 sokak No:4 Buca
ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 453-24-24
Faks: 02324537959
Adres :: Buca Koop Mah. 1405 Sok. No:1/1 35390 BUCA / İZMİR
GAZİ AYŞE HANIM ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 503-92-78
Faks: 0
Adres :: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO:57 BUCA/İZMİR
HANZADE HATUN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 503-92-68
Faks: 02325039274
Adres :: YILDIZ MAHALLESİ 203/38 SOKAK NO: 54-1 BUCA İZMİR
ATATÜRK(İNCİRALTI) YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 259-01-12
Faks: 02322593966
Adres :: İNCİRALTI CAD. NO:69 P.K 35340 Balçova/İZMİR
CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Kız
Telefon : 0(232) 329-94-20
Faks: 02323299424
Adres :: Eski Havalimanı Şosesi Yolu No:31/A Katip Çelebi Ün.Kampüs Alanı Çiğli-İZMİR
ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : Erkek
Telefon : 0(232) 329-58-49
Faks: 02323295850
Adres :: BALATÇIK MAH. 8903/1. SOK. NO :7 ÇİĞLİ /İZMİR
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK yurt başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu adresi üzerinden alınacak.