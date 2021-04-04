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Ekonomi İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu duyurduğu programlarına ilgili yönetmelik maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına sınavla Öğretim Elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:12:00 -
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 12 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre başvurular 18.04.2021 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak -İZMİR adresine yapılabilir. İlana göre müracaatların ön değerlendirme tarihi 19.04.2021 olacak ve sınava giriş 20.04.2021 tarihinde gerçekleştirilip sonuçlar 21.04.2021 tarihinde açıklanacak.

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