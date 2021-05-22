İzmir İtfaiye eri alımı KPSS 60 | İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı ne zaman?

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı duyuruda, ortaöğretim mezunları için 50, Ön lisans mezunları için 50 kontenjan ayrıldığı görülürken, personel alım için kadın ya da erkek adayların da başvuru yapabileceği bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı ne zaman?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itfaiye eri alımı duyurusunda adayların 24.05.2021 tarihinden 28.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapması isteniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alım şartları nelerdir?

1-Türk vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.