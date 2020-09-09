  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İzmir havalimanından ekonomiye dev katkı
Ekonomi

İzmir havalimanından ekonomiye dev katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "İnşaat döneminde 158 milyon dolar yatırım ile 6 bin 500 kişinin istihdam edildiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali, 14 yılda toplam GSYH'ye 6,8 milyar dolar, üretime 15 milyar dolar katkı vererek 231 bin kişinin istihdam edilmesini sağladı"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:01:13 -
İzmir havalimanından ekonomiye dev katkı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali'nin 14 yılda üretime 15 milyar dolar, gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) 6,8 milyar dolar katkı yaptığını, 231 bin kişinin de istihdam edilmesini sağladığını belirtti.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 9 Eylül 2006'da yenilenerek hizmete açılan dış hatlar terminalinin ekonomiye katkısı hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan, "havalimanının 30 milyon yolcu kapasitesi, 31 ülkede 87 destinasyona direkt uçuş imkanı ile şehir turizmine ve ülke ekonomisine önemli etki sağladığına" ilişkin mesajı alıntılayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnşaat döneminde 158 milyon dolar yatırım ile 6 bin 500 kişinin istihdam edildiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminali, 14 yılda toplam GSYH'ya 6,8 milyar dolar, üretime 15 milyar dolar katkı vererek 231 bin kişinin istihdam edilmesini sağladı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor
Gündem

Sinan Burhan'dan CHP'li Mansur Yavaş'a cevap: Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor

Ankara'daki tüm berberlere yardım yapıldığını iddia eden CHP'li Mansur Yavaş'ın yalanı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti ..
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı
Gündem

Erol Mütercimler'den ihanet dolu sözler: Keşke Yunanlar hacı hoca tayfasını sallandırsaydı

İmam Hatiplilere ağza alınmayacak hakaretler savuran Erol Mütercimler, yılla önce Habertürk televizyonunda katıldığı programda Fatih Altaylı..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı