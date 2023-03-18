  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yarın dünya Türkiye’yi izleyecek! Erdoğan başkanlığında tarih yazılacak

Alın size CHP belediyeciliği: İşçiler sokağa indi!

İYİ Parti kurucusundan şok sözler: Talimat okyanus ötesinden geldi! Akşener rol yapıyor, HDP'den rahatsız değil

Ünlü anketçi son seçim anketini duyurdu! Yeniden Refah Partisi'yle ilgili verdiği bir detay gündemi altüst edecek

11 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu Mısır'da

Mehmetçik Şanlıurfa'da yaraları sarıyor

CHP’de milletvekili olmak isteyen belediye başkanları kriz çıkardı!

Altın mı, dolar mı? Şeyh Nazım Kıbrısi yıllar önceden uyarmış: Cebinizde bundan olsun, Avrupa'dan getirin

Kar yağışı başladı! Çok kuvvetli olacak

“Birlikte kazanacağız” diyen Akşener’e soru: “PKK ile, FETÖ ile mi birlikte?”
Ekonomi İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 7 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 14:36:00 -
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23