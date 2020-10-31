İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? Seferihisar Bayraklı
İzmir, Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6,6'lık depremde 26 kişi hayatını kaybetti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir, Fatma Öztemel Öztürk (56), Nazmiye Doğrayan (64), Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel hayatını kaybeden vatandaşlarımızdandı.
Sağlık Bakanı Koca, "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı." dedi.
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra bir kişi kurtarıldı. Depremde enkaz altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra kurtarıldı.