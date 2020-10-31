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Gündem İzmir depreminde boğularak can veren Fatma Erçetin'in Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi olduğu iddia edildi
Gündem

İzmir depreminde boğularak can veren Fatma Erçetin'in Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi olduğu iddia edildi

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin merkez üssü Seferihisar'da, tsunamiye yakalanan 86 yaşındaki Fatma Erçetin boğularak can verdi. Bu durumun Türkiye'de tsunamiden dolayı gerçekleşen ilk ölüm vakası olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:47:00 - 2020-10-31 13:03:19
İzmir depreminde boğularak can veren Fatma Erçetin'in Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi olduğu iddia edildi

Seferihisar'da depreme evde yakalanan Erçetin ve çocukları, sarsıntının sona ermesinin ardından dışarı çıktı. Yürüme zorluğu çektiği için Erçetin bir sandalyeye oturtulurken, çocukları ise diğer komşularına bakmak için bir sokak arkaya gitti. Bu sırada tsunami nedeniyle deniz sularının yükselmesiyle Erçetin, oturduğu sandalyeyle birlikte akıntıya kapıldı. Sürüklenen Erçetin, tesadüfen yakınları tarafından sudan çıkarıldı. Fatma Erçetin, vatandaşların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Sudan torunu çıkardı

Erçetin'i sel sularından çıkaran kişinin, tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin olduğu ortaya çıktı. O anları anlatan Erçetin, "Ben arkadaşımla birlikte kaldırımda dururken babaannemi suların arasında gördüm. Hemen can havliyle suya girerek onu çıkarıp kaldırıma yatırdım. Baygın bir vaziyetteydi. Hemen ambulansı aradık ancak yollar kapalı olduğu için yetişemediler. Suyun içinde ilk olarak tanımamıştım ancak ceketini görünce durumu anladım. Deprem olduğu için onu dışarıya çıkarmıştık. Annem de komşulara bakmaya gelmişti. O sırada babaannem komşularıylaydı. İyi yürüyemediği için sulardan kaçamadı" dedi.

"Allah bir daha yaşatmasın"

Erçetin'in sudan çıkarılmasına yardım eden Mustafa Keleş ise, "Depremden sonra insanlar deniz kenarına toplanmıştı. Sular yükselince yaşlılar oldukça zorlandı. Biz de burada bulunduğumuz için onlara yardım ettik. Ben otururken suyun içinde birinin olduğunu gördük. Hemen suya girerek çıkardık. Yollar kapalı olduğu için ambulans da giremedi ve teyzemizi kurtaramadık. Çok zor bir durumdu. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Tsunamiden ilk ölüm

Bu arada hayatını kaybeden Fatma teyzenin, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi olduğu iddia edildi.

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