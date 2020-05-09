İzmir Çiğli balkonlarından topraksız tarıma destek

İzmir’de Çiğli Belediyesi, serasında başarıyla uygulanan topraksız tarım deneme üretiminin ilçede yaygınlaştırılarak evlerin balkon ve teraslarında yapılmasını hedefliyor. Geliştirilen topraksız tarım kiti ile bitki yetiştirdiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Topraksız tarım ile evlerinde sebze meyve üretmek isteyen vatandaşımıza fideleri biz vereceğiz” dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde önemi iyice hissedilen tarımsal faaliyetleri desteklemek için Çiğli Belediyesi tarımsal destek çalışmaları başlattı. Sasalı ve Kaklıç bölgesinde çiftçinin tarlasını traktörle süren ve tarımsal destek sağlayan Çiğli Belediyesi, bu kez Çiğli halkının evlerindeki balkon ve teraslarında sebze ve meyve yetiştirilmesi için kolları sıvadı. Bunun için ilk olarak Çiğli Belediyesinin Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan serasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince PVC su boruları kullanılarak topraksız tarım deneme üretimine başlandı.

PVC borularda sebze meyve yetiştirildi

Deneme üretimi için Çiğli Belediyesi serasında topraksız tarım sistemi kuruldu. Üzerine delikler açılan PVC boruların içine konulan saksılara fideler yerleştirildi ve kapalı devre çalışan bir su motoru ile borulardan bu fidelere su akışı sağlandı. Borularda akan suyun içine mineraller takviye edilerek fidenin ihtiyacı olan besin sağlandı. Saksılara domates, biber, çilek gibi meyve ve sebzelerin fideleri dikildi.

Başkan Utku Gümrükçü “Verim yüzde 50 artıyor”

Belediye serasında bitkilerin gelişimini takip eden Başkan Utku Gümrükçü, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, saksılarda belirli bitkilerin üretilmesi için topraksız üretim olarak bilinen hidroponik yetiştiricilik sistemini belediye serasında kurdu. Plastik su boruları delindi ve saksılar yerleştirildi. Toprakta yapılan tarımda bitkiler topraktaki azot ve fosfor gibi değerli minerallere kavuşabilmek için toprağın içine doğru büyüyor. Böyle olunca meyve ve sebzenin gelişimi de azalıyor. Üstelik topraklarımızda gerekli mineraller kalmadığı için topraklarımızı sürekli gübreyle desteklemek durumunda kalıyoruz. Topraksız tarım yönteminde ise mineral besin maddeleri suyun içine bir solüsyonla karıştırılarak bitkinin yetiştirilmesi sağlanıyor. Bu sayede bitkiler yüzde 50 daha fazla verim veriyor. Bu sistemde akvaryum motoru kullanarak devir daimini kendi yapabilen bir üretim tekniği uygulanıyor. Balkon yada teraslar için oldukça elverişli” diye konuştu.

Çiğli Belediyesinden fide desteği

Başkan Gümrükçü vatandaşların evlerinde bu sistemi yapı marketlerden sağlanacak düşük maliyetlerle kurabileceklerini belirterek, “Üretime katılmak isteyenler düşük bir maliyetle üretim malzemelerini temin edebilirler. Akvaryum motoru ile çalışan bu sistemle vatandaşımız hem kendi üretimini yapacak hem de boş vaktini değerlendirmiş olacak. Biz bu sistemi destekliyoruz ve yaygınlaşması için çalışmalar yapacağız. Domates, biber, salatalık, marul, pazı, bezelye, fasulye, çilek gibi sebze ve meyve üretilebilir. Üretim yapmaya karar veren vatandaşlarımıza meyve ve sebze fidelerini biz vereceğiz” sözlerine yer verdi.