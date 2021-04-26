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Ekonomi İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 Öğretim Görevlisi alıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 23 Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:03:00 -
İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmekte.

Adayların özgeçmiş, yayın listeleri ve bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile başvuru adresine şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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