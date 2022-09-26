İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 24 göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Eylül saat 02.40’ta, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde, saat 06.49'da ise Seferihisar ilçesinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı ve lastik bot içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

24 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, aynı gün saat 04.40’ta, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-81) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.





Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.