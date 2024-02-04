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Sosyal Medya İzleyince inanamayacaksınız! Adam kendisini kurt zannetti
Sosyal Medya

İzleyince inanamayacaksınız! Adam kendisini kurt zannetti

Yeniakit Publisher
2024-02-04 10:16:00 -

Isparta'da yolun ortasında uluyan adam viral oldu.

Ülkenin dört bir yanından gelen uluma videolarına bir yenisi eklendi... Isparta'da yürüyen bir vatandaş, birden ulumaya başladı. Caddenin ortasında durup uluyan adamın amacı anlaşılamadı. Amacı anlaşılamayan adamın sosyal medyada videosu yayılırken çeşitli yorumlar geldi. Kimi videoyu izleyen kullanıcılar, "Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız", "Arkadaşımın kusuruna bakmayın biraz fazla milliyetçi" yorumlarında bulundu.

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