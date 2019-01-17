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İzleyenler mest oldu: Mescid-i Aksa'ya 'rahmet' indi

Mescid-i Aksa'da çekilen bir görüntü izleyenleri mest etti.

17 Ocak 2019 Perşembe 01:31

Müslümanların gönüllerinde yara olan Kudüs'teki esir mabed Mescid-i Aksa'da, Kubbet'üs Sahra'yı görüntüleyen bir şahsın çektiği video izleyenleri adeta mest etti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 01:31
  1. Mescid-i Aksa
  2. Kubbet'üs Sahra
  3. Kudüs
  4. Kudüs'te yağmur

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