İzleyenler mest oldu: Mescid-i Aksa'ya 'rahmet' indi Mescid-i Aksa'da çekilen bir görüntü izleyenleri mest etti.

Müslümanların gönüllerinde yara olan Kudüs'teki esir mabed Mescid-i Aksa'da, Kubbet'üs Sahra'yı görüntüleyen bir şahsın çektiği video izleyenleri adeta mest etti.

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