İzlanda'daki volkan lav püskürtmeye devam ediyor!

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan İzlanda'nın güneybatısındaki bir yanardağ, Aralık 2023'ten bu yana beşinci kez patladı. İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin (IMO) açıklamasına göre, lavların 50 metreye kadar yükseldiği bildirildi.

İzlanda'nın güneybatısında bulunan bir yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor.

Patlamaların ardından, 3,5 kilometrelik bir çatlak oluştuğu belirlenen yanardağın volkanik aktivitesinde azalma gözlemlense de, lav akışı ve püskürmeler devam ediyor.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e 50 kilometre uzaklıktaki Grindavik kasabasında elektrik kesintisi yaşandı ve bazı yollar lavlarla örtüldü.

Grindavik Belediye Başkanı Fannar Jonasson, durumun olumlu yönde ilerlediğini ifade etti. Lancaster Üniversitesi'nden Volkanolog Dave McGarvie, magmanın 50 metre yüksekliğe kadar fışkırdığını ve patlama sonrası lav miktarının oldukça büyük olduğunu bildirdi.

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McGarvie, bu patlamanın önceki dört patlamadan daha güçlü olduğunu vurgulayarak, bunun nedeninin magmanın yer yüzeyine çıkıp gökyüzüne püskürmeden önce yeraltında birikmesi olduğunu açıkladı. McGarvie, lav akışının uzun süre devam edebileceğini belirterek, "Burada gerçekten keşfedilmemiş yeni bir alandayız çünkü İzlanda'nın bu bölgesinde daha önce bu tür patlamalara hiç rastlanmadı." dedi. 2021'de faaliyete geçen ve Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl aradan sonra lav püskürmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'te 781 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk volkanik patlamaydı.