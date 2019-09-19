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Izgara somon nasıl yapılır?

Ülkemizde çok sık tüketilmese de, yenmesi gerekenlerin başında gelen somon balığını, herkese sevdirmek adına muhteşem bir tarif derledik. Somon balığı nasıl yapılır? Somon balığı nasıl marine edilir? İşte detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 14:42
Izgara somon nasıl yapılır?

Ülkemizde çok sık tüketilmese de, yenmesi gerekenlerin başında gelen somon balığını, herkese sevdirmek adına muhteşem bir tarif derledik. Somon balığı nasıl yapılır? Somon balığı nasıl marine edilir? İşte detaylar...

Balık ve balık yağının yararları saymakla bitmiyor. Özellikle fazla tüketilmesi gereken bir besin olmasına rağmen, ülkemizde sınırlı sayıda tüketilen balıkları sevdirmek için yepyeni tarifleri derledik. 

Hafif ve enfes bir tada sahip olan bu ızgarayı mutalak denemelisiniz. Dilerseniz farklı çeşitteki büyük balıklarla da bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Malzemeler

  • 2 dilimsomon
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 adet portakal suyu
  • 10-15 adet tane karabiber
  • 1 çay kaşığı iri çekilmiş deniz tuzu
  • 1-2 dal taze kekik

Balıkların mevsimine dikkat ediyor musunuz? Hangi mevsimde hangi balık yenir?

Öncelikle dinlendirmek için somonları geniş bir kaba alıp, zeytinyağını somona iyice yedirin. 

Tavayı ocağa alın ve ısıtın.

Zeytinyağı ile yağladığınız somona, portakal suyu, karabiber ve deniz tuzunu ekleyin.

Isınan tavayı bir parça zeytinyağı ile peçete yardımı yağlayın.

Somonun her iki yüzeyini de 5'er dakika pişirin.

Dilediğiniz gibi baharatlarla servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:42
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