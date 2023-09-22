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Yerel İz Derneği Adıyaman’da Konteyner Kent kurdu
Yerel

İz Derneği Adıyaman’da Konteyner Kent kurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-22 10:01:00 - 2023-09-22 10:01:14
İz Derneği Adıyaman’da Konteyner Kent kurdu

Eskişehir İz Derneği tarafından, 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden insani yardım çalışmaları çerçevesinde Adıyaman’da başlatılan Konteyner Kent projesi tamamlandı.

Eskişehir İz Derneği, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki depremzede vatandaşlar için çeşitli yardımların yanı sıra, barınma ihtiyacının karşılanması için Konteyner Kent projesi de başlatmıştı. İz Derneği Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özbek Örs, sevindiren haberi verdi. Vatandaşların temel ihtiyaçları için başlatılan projenin tamamlandığını belirten Örs, “İz Derneği olarak Adıyaman'da başlatmış olduğumuz Konteyner Kent projemizde 17 Eylül tarihi itibariyle sona gelmiş bulunmaktayız. Ailelerimiz konteynerlere yerleşmeye başladılar. Kampanya için bizlerden desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza ve sahada ter döken gönüllülerimize teşekkür ederiz. Allah yaptığınız yardımları ve dualarınızı kabul etsin” dedi.

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