İyot eksikliği nedir, belirtileri nelerdir? İyot hangi besinlerde bulunur?

İyot nedir?

İyot, bazı besin kaynaklarında doğal olarak bulunan ancak vücudun kendi kendine üretemediği bir elementtir. İyot minerali, enerji metabolizması başta olmak üzere vücutta pek çok önemli göreve sahiptir.

İyot eksikliği nedir?

İyot eksikliğinin yol açtığı hastalıkların en yaygınlarından biri basit guatrdır. Özellikle dağlık bölgelerde ve denizden uzak bölgelerde görülür. Deniz kıyılarında çok ender rastlanır. Eksikliği orta derecedeyse tiroid bezi normal miktarlarda hormon bireşimlemek için daha fazla çalışır; böyle durumlarda guatr oluşmasına karşın bireyin sağlığı bozulmamış olabilir. Öte yandan uzun süren ağır eksiklik durumlarında tiroit hormonlarının yetmezliği ortaya çıkar. Cilt kurur, saçlar dökülür, yüzde şişkinlik, kaslarda gevşeklik ve güçsüzlük, kilo artışı, güçte azalma ve zihinsel tembellik gibi belirtileri olan miksödem görülür. Sporadik guatrın nedenleri anlaşılamamıştır; bu durum yeterli miktardan fazla iyot alınan bölgelerde ortaya çıkar. Lahana ve şalgam gibi sebzeler, iyotun vücut dokularına girmesine engel olduğu düşünülen, ama pişirme sırasında ısı etkisiyle yıkıma uğrayan tehlikeli bir enzim içerir.

İyot ne işe yarar?

İyot, tiroid bezinin işleyişini düzgün sürdürmek için gerekli temel maddedir. Tiroid bezi, iyodu tiroid hormonlarını sentezlemede kullanır. Tiroid hormonları büyümeye ve hücre hasarı onarımına yardımcı olur, metabolizmayı ve diğer önemli vücut fonksiyonlarını kontrol eder. Tiroid fonksiyonlarının azalmasının nedeni, iyodun düzeylerinin düşük olmasıdır. Buna bağlı hastalıkların engellenmesi için dışarıdan iyot alınmalıdır.

En önemli iyod eksikliği nedenleri:

Toprağın iyot açısından fakir olduğu bölgelerde yaşamak

İyod açısından fakir bir beslenme düzenine sahip olmak

Vücudun iyodu yeterince işleyememesi

İyot eksikliği belirtileri

Boyunda şişkinlik

Yorgunluk

Soğuğa karşı artan hassasiyet

Kabızlık

Cilt kuruluğu

Kilo artışı

Yüzde şişkinlik

Kas güçsüzlüğü

Yüksek kan kolesterol düzeyleri

Kaslarda ve eklemlerde ağrı veya sertlik

Kalp hızında yavaşlama ve bunun sonucunda baş dönmesi ve bayılma

Saç dökülmesi

Depresyon

Hafızada zayıflama

Regl döneminin normalden ağır geçmesi

Günlük iyot ihtiyacı ne kadardır?

0-5 yaş: 90 mikrogram/gün

6-12 yaş: 120 mikrogram/gün

Gençlerde ve erişkinlerde:150 mikrogram/gün

Hamilelerde ve emzirme sırasında: 200-300 mikrogram/gün

İyot eksikliğini önlemenin ne basit yolu düzenli olarak deniz ürünleri Yemek ya da iyotlu sofra tuzu kullanmaktır. Anne gebelikte iyotça zengin besinler alırsa bu durumu engelleyebilir. Lahana ve şalgam gibi sebzeler, iyotun vücut dokularına girmesine engel olduğu düşünülen, ama pişirme sırasında ısı etkisiyle yıkıma uğrayan tehlikeli bir enzim içer.

İYOT HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Beyaz ekmek

Ispanak

Soya fasulyesi

Pazı

Kabak

Sarımsak

Fasulye

Yulaf

Pirinç

Makarna

Kırmızı et

Karaciğer

Baklagiller

Konserve mısır

Muz

Yumurta

Patates

Kızılcık

Kuru erik

Dondurma

Şalgam

Maden suyu