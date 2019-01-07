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İYİ Parti'ye bırakılan iller belli oldu! İşte o sekiz il

CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifak sonucu 46 ilde anlaşma sağlandı. İYİ Parti'ye bırakılan iller, Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar, Osmaniye, Elazığ ve Yozgat oldu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:02
İYİ Parti'ye bırakılan iller belli oldu! İşte o sekiz il

CHP – İYİ Parti ittifakında 22’si büyükşehir 46 ilde uzlaşma sağlandı.

Cnn Türk'ten Ünal Kaya’nın verdiği bilgilere göre CHP’nin elinde bulunan Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Burdur ve Sinop dışında Bolu, Kırşehir, Sivas Erzincan, Artvin, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş, Bartın’da CHP adayları desteklenecek.

İP'e sekiz il bırakıldı

Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar, Osmaniye ile Elazığ ve Yozgat İYİ Parti’ye bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:02
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Yalova
  4. Bartın
  5. Kırıkkale
  6. Zonguldak
  7. Yozgat
  8. Sivas
  9. Sinop
  10. Rize
  11. Nevşehir
  12. Kahramanmaraş
  13. Kırşehir
  14. Kırklareli
  15. Isparta
  16. Erzincan
  17. Elazığ
  18. Edirne
  19. Çanakkale
  20. Burdur
  21. Bolu
  22. Bilecik
  23. Artvin
  24. Afyon
  25. CHP
  26. İYİ Parti

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