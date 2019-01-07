İYİ Parti'ye bırakılan iller belli oldu! İşte o sekiz il
CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifak sonucu 46 ilde anlaşma sağlandı. İYİ Parti'ye bırakılan iller, Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar, Osmaniye, Elazığ ve Yozgat oldu.07 Ocak 2019 Pazartesi 16:02
CHP – İYİ Parti ittifakında 22’si büyükşehir 46 ilde uzlaşma sağlandı.
Cnn Türk'ten Ünal Kaya’nın verdiği bilgilere göre CHP’nin elinde bulunan Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Burdur ve Sinop dışında Bolu, Kırşehir, Sivas Erzincan, Artvin, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş, Bartın’da CHP adayları desteklenecek.
İP'e sekiz il bırakıldı
Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar, Osmaniye ile Elazığ ve Yozgat İYİ Parti’ye bırakıldı.
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