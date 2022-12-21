İYİ Parti’nin gazetesinde hafızlıkla ilgili skandal sözler! Bakalım "Hacı Meral" bu işe ne diyecek?

Haber müdürünün, hafızlık için “Asalaklık adaylığıdır” dediği Yeniçağ gazetesinden bir skandal daha geldi.

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik’in sahibi olduğu gazetenin yazarı Arslan Tekin, "Hafızlık ne getirir neler götürür?" başlıklı sözde yazısında, "hafızlık eğitimi gören nice beyinlerin heba olduğunu" iddia etti.

Tekin, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Kaç defa yazdım. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir zamanda, Hak Teâlâ, bizzat Hicr, 15/9'da zikri/Kur'ân'ı koruyacağını belirttiğine göre, hıfzettirmekte ısrar neyin nesi?

(…) Hıfzetme çocuk yaşta başladığı için çocuğa bu sorulmuyor, kararı aile veriyor. Benim oğlum/kızım Kur'ân'ı ezberleyecek, sevaba girecek deniyor. Hıfzetmek öyle kolay değil. Hafızlığa yöneltilen çocuklar, Millî Eğitim tedrisini ister istemez aksatırlar. Hıfzı öne alanlar hâliyle sıralı mektebe gidemezler, hayata eğitimsiz devam ederler veya sonradan imtihanlara girerler. Nice beyinler böyle harcanıyor. Şu zamanda, bütün mektepler imam hatibe dönüştürülmek istendiğine göre, varabileceğimiz yeri siz tahmin edin!

Kur'ân yazılmıştır. Yazılı ve sesli istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Okumasını bilmeyenler dinlerler. Okumasını bilenler "zikir" için açıp okurlar.

(…)

Türkiye'de mektepleri bırakıp kurslarda, tarikat/cemaat merkezlerinde Kur'ân ezberletilenlerin sayısını bilmek de mümkün değil. Nice beyinler gidiyor.

Milyonu aşan Kur'ân ezbercisinden bahsediliyor. Sürekli hafızlık kursları açılıyor.

(…) İnsanlar artık uzayda ders görmeye başlarken "medrese" içinde kalabilir misiniz? (…)”