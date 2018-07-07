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İYİ Partili Özdağ'dan CHP'lileri kızdıracak açıklama

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'dan Millet İttifakı ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Özdağ, "CHP ile ittifak İYİ Parti'ye oy kaybettirdi" dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:15
İYİ Partili Özdağ'dan CHP'lileri kızdıracak açıklama

24 Haziran seçimlerinde beklenen oyu alamayan İYİ Parti’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk TV’de yayınlanan programa katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, beklenen oyun alınamamasından CHP’yi sorumlu tuttu.

“CHP İLE İTTİFAK OY KAYBETTİRDİ”

Özdağ, “Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum” dedi.

“YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

Seçim sürecinde kendi eksiklerinin de olduğunu ifade eden Özdağ, “Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip, yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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