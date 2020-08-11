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Siyaset

İYİ Partili isimden Yunanistan çıkışı: Karşılığını alır

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Yunanistan haddini bilsin. Bu geldiğimiz aşamada eğer Yunanistan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı bir tasallutta bulunursa bunun cevabını misliyle alması gerekir, alır da" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:04:00 -
İYİ Partili isimden Yunanistan çıkışı: Karşılığını alır

İYİ Parti Güvenlik Politikaları Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bu kez Türk askerinin yanında durdu. Daha önce Mehmetçik hakkında skandal açıklamalarıyla gündemi meşgul eden Çıray, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı küstah tavrını eleştirerek, "Yunanistan haddini bilsin. Bu geldiğimiz aşamada eğer Yunanistan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı bir tasallutta bulunursa bunun cevabını misliyle alması gerekir, alır da." dedi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Aytun Çıray, Türkiye'nin 21 Temmuz'da Oruç Reis gemisinin, 2 Ağustos'a kadar Antalya Körfezi ile Yunanistan'a bağlı Rodos ve Meis'in güneyine uzanan Akdeniz'in ortasında daha önce ilan ettiği kıta sahanlığı sınırlarının güney ucunda sismik arama faaliyeti yapacağını duyurduğunu ve Yunanistan'ın buna aynı gün tepki verdiğini anımsattı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de 22 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak gerilimin düşürülmesini rica ettiğini belirten Çıray, şöyle devam etti:

"Bana göre büyük bir hata yapılarak Oruç Reis Antalya'ya çekildi. Baştan sona yanlıştı. Kararlılığımızda şüphe uyandırdı. O arada fırsattan istifade Mısır ile Yunanistan anlaşma imzaladı. Eğer çekilmemiş olsaydık bu anlaşmayı imzalamazlardı."

Annan Planı'nı "Saçma sapan" olarak niteleyen Çıray, o dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin AB'ye girmesinin yolu açılmasaydı bugün Türkiye'nin daha güçlü olacağını öne sürdü.

"Türk ordusu bu güce sahiptir"

Aytun Çıray, şunları söyledi:

"Bütün bunları eleştirirken biz görevimizi yapıyoruz. Yunanistan haddini bilsin. AK Parti'nin yanlış dış siyasetlerini eleştirmemiz ayrı bir şey. Bu geldiğimiz aşamada eğer Yunanistan, TSK'ye karşı bir tasallutta bulunursa bunun cevabını misliyle alması gerekir, alır da. Türkiye'nin gücü, askeri gücü, Türk ordusu, yaşadığı bütün travmalara rağmen ihtiyaç halinde Yunanistan'a haddini bildirecek güç sahibidir."

Aytun Çıray daha önce Mehmetçik'e, "salak" diyecek kadar skandal ifadeler kullanmıştı.

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