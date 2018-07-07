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İYİ Parti'den dikkat çeken CHP çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "CHP ile ittifak İyi Parti'ye oy kaybettirdi" dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:27
İYİ Parti'den dikkat çeken CHP çıkışı!

İyi Parti'den 24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Habertürk TV'de yayınlanan programa katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, beklenen oyun alınamadığını belirterek bunun sebepleri arasında CHP ile kurulan ittifakı da gösterdi.

"CHP İLE İTTİFAK OY KAYBETTİRDİ"

Özdağ, "Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum" dedi.

"YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim sürecinde kendi eksiklerinin de olduğunu ifade eden Özdağ, "Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip, yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:27
  1. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ
  2. iyi parti
  3. CHP

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  • Type bak!Type bak!2 sa önce
    Amele bi görünümü var bu herifin. Nereden musallat olurlar meclisin başına anlamam.
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