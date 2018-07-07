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İyi Parti'den CHP'lileri çıldırtacak açıklama!

CHP'nin kırk takla atarak meclise sokmaya ve devletin mali yardımından faydalandırmaya çalıştığı İyi Parti'den çarpıcı bir açıklama geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "CHP ile ittifak İyi Parti'ye oy kaybettirdi" dedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:34
İyi Parti'den CHP'lileri çıldırtacak açıklama!

24 Haziran seçimlerinde beklenenden fazla oy alan İyi Parti’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk TV’de yayınlanan programa katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, beklenen oyun alınamamasından CHP’yi sorumlu tuttu.

“CHP İLE İTTİFAK OY KAYBETTİRDİ”

Özdağ, “Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum” dedi.

“YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

Seçim sürecinde kendi eksiklerinin de olduğunu ifade eden Özdağ, “Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip, yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:34
  1. İyi Parti
  2. CHP
  3. Ümit Özdağ

YORUM YAZ

  • Tepe üstü gideceklerTepe üstü gidecekler32 dk önce
    !Y! Parti: MHP' deki dinsizlerin mekanı!
  • Murat ÖZDEMİRMurat ÖZDEMİR2 sa önce
    Halkın feraseti sizde olmadığı için bu sonucu aldınız millet yıkanı değil ihya ve inşaa edeni sever. Dostuna bakar kim olduğuna karar verir ınutmayın hala bu illetin büyük çoğunluğu milliyetçi ve muhafazakar siz bu düşünceye hizmet eymediniz
  • Özdemir AkhasanÖzdemir Akhasan1 sa önce
    Sahibinin sesi konuşuyor diyen olsa yanılmış olur mu acaba diye bir soru yok mu?
  • Huseyn CiftciHuseyn Ciftci2 sa önce
    Muzaffer Bey, iyi partiye oy kaybettiren sensin, sen ve senin zihniyetindekiler.
  • yavuzyavuz1 sa önce
    Bu günler iyi partinin iyi günleri diyoruz bir müddetsonra yuvaya dönüş olursa kimse şaşırmasın tabi kaseti ve defosu olanlar hariç
  • nn2 sa önce
    MUNAFIKLARYIKICI BU MİLLET GAVURBASKISINDADARBEKISKACINDA ÇIKMAK ISTERBAZILARIBANDİRASİNA ALTINA GİRMEK İSTER SANARSIN Kİ KOŞULACAK ÖKÜZLER
  • saddisaddi2 sa önce
    yeni mi anladın? beynini şeytana mı kiralamıştın? Şeytan suyu ile hayat buldunuz. Şeytanın verdiği hayat suyu ölümcüldür. Bilmez misin ki, CHP nin başına kurucusu çıkıp gelse, o dahi oy alamaz. Milleti kendiniz gibimünafık mı sandınız?
  • Ayşe Ayşe 2 sa önce
    Bu rezil adamı başlık olarak yazma ey akit suriye mazlumlarina karşı hep kışkırtıcılık yapan bu ergenekon artığına gerekli tepkiyi vermeyen partili partisiz herkesi kınamak lazim
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu1 sa önce
    15 + 84 vekil aldınız cehape sayesinde, az geldi namkörlere. Vefa'yı sizden öğrenmedik şükür
  • kemalkemal1 sa önce
    bunu daha önceden bilmiyorsanız neyi biliyorsunuz ki devleti yönetmeye talipsiniz.
  • zeynelzeynel2 sa önce
    ahbap çavuşlar yalandan bi barışık bi dargın
  • Sütçü İmamın torunlarıSütçü İmamın torunları2 sa önce
    size gercekten çok yazik oldu! ip ..ler sizin için ne ümitler besleyenler olmuştu hayallerini yıktınız birilerinin
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Tu sizin yuzune sizde hic yuz yokmu
  • Murat ÖZDEMİRMurat ÖZDEMİR2 sa önce
    Düzeltiyorum "İllet"değil MİLLET OLACAKTI
  • karakter meselesikarakter meselesi1 sa önce
    adam ilkelerinin, degerlerinin derdinde degil, niye az oy aldiginin derdinde.
  • EmirdagliEmirdagli2 sa önce
    Hadi oradan beslemeler hdp pkk chp saadet olmasaydi meclisi birak tarihe gomulecektiniz yani cop tarihine
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