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İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM grup başkanvekilliği görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığına getirdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:56
İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "genel başkanın genel idare üyesi olmamasına karşın dışarıdan üç kişiyi başkanlık divanında görevlendirebilme" yetkisini kullanarak Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığına getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultay öncesinde grup başkanvekilliği görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'nu başkanlık yetkisini kullanarak genel başkan yardımcılığına getirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin hafta sonu olağanüstü kurultayı öncesinde, 'genel başkanın genel idare üyesi olmamasına karşın dışarıdan üç kişiyi başkanlık divanında görevlendirebilmesine' yönelik yetkisini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in bu yetkisine dayanarak, resmen 'genel başkan yardımcılığı' görevine getirildi.

Kocamaz'a görev vermedi

Akşener'in eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı da aynı şekilde, mevcutta Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Müsavat Dervişoğlu'nun yerine görevlendirmek istediği ancak Dervişoğlu'nun henüz istifa etmemesi nedeniyle bu yetkiyi kullanamadığı ifade ediliyor.

Koray Aydın'a yeni görev verilecek

Partinin kuruluşundan bu yana Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Koray Aydın'ın 'başka bir genel başkan yardımcılığı görevine getirilebileceği' ifade ediliyor. Ancak partide "Aydın'ın teşkilatlar üzerinde hakimiyet sağladığı" gerekçesiyle bu değişimi desteklemeyenler de var. Partide "teşkilatları Koray Aydın'dan almak kolay olmaz. delege itiraz eder" görüşü dillendiriliyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:56
  1. Mersin
  2. Aydın
  3. Yavuz Ağıralioğlu
  4. İYİ Parti

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