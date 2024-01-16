İYİ Parti sonunda CHP'yi ifşa etti! 'PKK'ya sırtını yaslayanlarla aynı safta'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdiği kurultayda yaptığı konuşmada, terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam çakmıştı. Bununla da yetinmeyen Özel, şehit cenazesinden çıkar çıkmaz, HDP ile ittifak görüşmelerinde bulunmuştu. Özel, İYİ Parti tarafından PKK terörünü kınayan ortak bildiriye de imza atmamıştı.

Yaşananların gölgesinde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Özel'e PKK tepkisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada isim vermeden CHP Genel Başkanı Özel'i hedef aldı.

Özel'in terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş'a selam göndermesine tepki gösteren Dervişoğlu, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK'ya yaslayanlar ve onlarla herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır." dedi.