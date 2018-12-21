İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. Türkiye 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken partiler de adaylarını açıklıyor. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İYİ Parti Nevşehir belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Nevşehir ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?

İYİ Parti 2019 belediye başkan adayları belli oldu mu? İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Sorusu şu aralar merak edilmeye devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez sadece CHP ile ittifak yapma kararı aldı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde CHP’nin belediye başkan adayını destekle kararı aldı. CHP ise buna karşılık Manisa, Denizli, Balıkesir, Osmaniye, Isparta ve Nevşehir gibi illerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayını destekleyecek.

İYİ Parti belediye başkan adayları kim oldu?

İYİ Parti, CHP ile ittifak görüşmelerini yeni tamamladığından birkaç il dışında 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklayamadı. İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu, İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ, İYİ Parti Niğde Belediye Başkan aday Mümin İnan, İYİ Parti Afyon Belediye Başkanı adayı Mahmut Koçak ve İYİ Parti Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz oldu. İYİ Parti Nevşehir belediye başkan adayı ve Nevşehir İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları henüz açıklanmadı.

AK Parti Nevşehir adayı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimlerinde Nevşehir AK Parti'nin adayı belli oldu. AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı Rasim Arı oldu.

CHP Nevşehir belediye başkan adayları

CHP Nevşehir Ürgüp belediye başkan adayı Bekir Ödemiş

CHP Nevşehir Derinkuyu belediye başkan adayı Mustafa Erdem

CHP Nevşehir Sulusaray belediye başkan adayı Derviş Dursun

CHP Nevşehir Merkez Uçhisar belediye başkan adayı Bünyamin Şabab

Nevşehir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Ünver % 52.5

MHP adayı Mehmet Varol % 42.7

CHP adayı Serkan Sağlamer % 1.9

Gülşehir belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 52

AK Parti % 31

CHP % 14

Acıgöl belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 75

MHP % 19

Hacıbektaş belediye seçim sonuçları 2014

Bağımsız % 58

CHP % 28

AK Parti % 9

Avanos belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 39

AK Parti % 39

MHP % 18

Kozaklı belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 55

AK Parti % 41

Derinkuyu belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 31

AK Parti % 29

CHP % 25

Ürgüp belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 41

MHP % 38

CHP % 18

Nevşehir 24 Haziran genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68.07

Muharrem İnce: Yüzde 21.71

Meral Akşener: Yüzde 8.49

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.01

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.52

Doğu Perinçek: Yüzde 0.20

Nevşehir 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 71.34

Millet İttifakı: Yüzde 26.87

AK Parti: Yüzde 53.18

MHP: Yüzde 18.16

CHP: Yüzde 16.54

İYİ Parti: Yüzde 9.15

HDP: Yüzde 1.27

SP: Yüzde 1.18

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri

Mustafa Açıkgöz

Yücel Menekşe

CHP Nevşehir Milletvekilleri

Faruk Sarıaslan