İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye başkan adayları 2019
İYİ Parti Nevşehir belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. Türkiye 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken partiler de adaylarını açıklıyor. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İYİ Parti Nevşehir belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Nevşehir ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı? İYİ Parti Ürgüp belediye başkan adayı, İYİ Parti Derinkuyu belediye başkan adayı, İYİ Parti Sulusaray belediye başkan adayı, İYİ Parti Avanos belediye başkan adayı, İYİ Parti Kozaklı belediye başkan adayı...21 Aralık 2018 Cuma 12:21
İYİ Parti belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. Türkiye 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken partiler de adaylarını açıklıyor. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İYİ Parti Nevşehir belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Nevşehir ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?
İYİ Parti 2019 belediye başkan adayları belli oldu mu? İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Sorusu şu aralar merak edilmeye devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez sadece CHP ile ittifak yapma kararı aldı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde CHP’nin belediye başkan adayını destekle kararı aldı. CHP ise buna karşılık Manisa, Denizli, Balıkesir, Osmaniye, Isparta ve Nevşehir gibi illerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayını destekleyecek.
İYİ Parti belediye başkan adayları kim oldu?
İYİ Parti, CHP ile ittifak görüşmelerini yeni tamamladığından birkaç il dışında 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklayamadı. İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu, İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ, İYİ Parti Niğde Belediye Başkan aday Mümin İnan, İYİ Parti Afyon Belediye Başkanı adayı Mahmut Koçak ve İYİ Parti Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz oldu. İYİ Parti Nevşehir belediye başkan adayı ve Nevşehir İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları henüz açıklanmadı.
AK Parti Nevşehir adayı
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan belediye seçimlerinde Nevşehir AK Parti'nin adayı belli oldu. AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı Rasim Arı oldu.
CHP Nevşehir belediye başkan adayları
CHP Nevşehir Ürgüp belediye başkan adayı Bekir Ödemiş
CHP Nevşehir Derinkuyu belediye başkan adayı Mustafa Erdem
CHP Nevşehir Sulusaray belediye başkan adayı Derviş Dursun
CHP Nevşehir Merkez Uçhisar belediye başkan adayı Bünyamin Şabab
Nevşehir 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Hasan Ünver % 52.5
MHP adayı Mehmet Varol % 42.7
CHP adayı Serkan Sağlamer % 1.9
Gülşehir belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 52
AK Parti % 31
CHP % 14
Acıgöl belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 75
MHP % 19
Hacıbektaş belediye seçim sonuçları 2014
Bağımsız % 58
CHP % 28
AK Parti % 9
Avanos belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 39
AK Parti % 39
MHP % 18
Kozaklı belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 55
AK Parti % 41
Derinkuyu belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 31
AK Parti % 29
CHP % 25
Ürgüp belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 41
MHP % 38
CHP % 18
Nevşehir 24 Haziran genel seçim sonuçları
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 68.07
Muharrem İnce: Yüzde 21.71
Meral Akşener: Yüzde 8.49
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.01
Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.52
Doğu Perinçek: Yüzde 0.20
Nevşehir 2018 genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı: Yüzde 71.34
Millet İttifakı: Yüzde 26.87
AK Parti: Yüzde 53.18
MHP: Yüzde 18.16
CHP: Yüzde 16.54
İYİ Parti: Yüzde 9.15
HDP: Yüzde 1.27
SP: Yüzde 1.18
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