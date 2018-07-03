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İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi geçecek? Son dakika gelişmesi

İYİ Parti milletvekillerinin son dakika MHP'ye dönecekleri konuşuluyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti milletvekillerinin tekrardan MHP'ye döneceklerini açıkladı.

03 Temmuz 2018 Salı 16:04
İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi geçecek? Son dakika gelişmesi

İYİ Parti milletvekillerinin son dakika MHP'ye dönecekleri konuşuluyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti milletvekillerinin tekrardan MHP'ye döneceklerini açıkladı.

24 Haziran seçimlerinde istediği sonucu alamayan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, genel seçimlerinde 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise seçimlerde yüzde 7,29 almıştı. Seçimler bitti 8 Temmuz'da YSK seçimlere ilişkin kesin sonuçları açıklayacak. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekilleri yemin içerek görevlerine başlayacak. İYİ Parti milletvekilleriyle ilgili bomba iddiayı gündeme getiren ise MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay oldu. Akçay, İYİ Parti milletvekillerine ilişkin "Büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir." dedi.

'BUYURSUNLAR ÖVÜNSÜNLER'

Partilerinden ayrılanların tekrar MHP'ye döneceğini savunan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha evvel, 'ben Cumhurbaşkanı olacağım, ben Başbakan olacağım, Meclis'te de çoğunluk olacağız' söylemleri, medya desteği ile yapılan seçim propagandasıdır. Bunların aldıkları netice de kendileri bakımından hüsran olmuştur. Övünecekleri, elde ettikleri bir başarı da yoktur. Ancak Milliyetçi Hareket Partisinden ne kadar oy kopartabilirlerse o kadar kopartmakla övüneceklerse buyursunlar övünsünler. Fakat büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir."

 İL İL İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ

 ADANA

1- İsmail Koncuk

2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu

 AFYONKARAHİSAR

 1- Gültekin Uysal

ANKARA 1.BÖLGE

1- Koray Aydın

2- İbrahim Halil Oral

ANKARA 2.BÖLGE

1- Şenol Bal

ANKARA 3.BÖLGE

1- Durmuş Yılmaz

2- Ayhan Altıntaş

ANTALYA

1- Feridun Bahşi

2- Hasan Subaşı

AYDIN

1- Aydın Adnan Sezgin

BALIKESİR

1- İsmail Ok

BURSA 1. BÖLGE

1- İsmail Tatlıoğlu

BURSA 2. BÖLGE

1- Ahmet Kamil Erozan

DENİZLİ

1- Yasin Öztürk

EDİRNE

1- Orhan Çakırlar

ERZURUM

1- Muhammet Naci Cinisli

ESKİŞEHİR

1- Arslan Kabukcuoğlu

GAZİANTEP

1- İmam Hüseyin Filiz

ISPARTA

1- Aylin Cesur

MERSİN

1- Behiç Çelik

2- Zeki Hakan Sıdalı

İSTANBUL 1.BÖLGE

1- Hayrettin Nuhoğlu

2- Ahmet Çelik

3- Yavuz Ağıralioğlu

İSTANBUL 2.BÖLGE

1- Ümit Özdağ

2- Fatih Mehmet Şeker

İSTANBUL 3.BÖLGE

1- Abdul Ahat Andican

2- Ümit Beyaz

3- Hayati Arkaz

İZMİR 1.BÖLGE

1- Dursun Müsavat Dervişoğlu

İZMİR 2.BÖLGE

1- Aytun Çıray

KAYSERİ

1- Dursun Ataş

KOCAELİ

1- Lütfü Türkkan

KONYA

1- Fahrettin Yokuş

MANİSA

1- Tamer Akkal

KAHRAMANMARAŞ

1- Faruk Atlı

MUĞLA

1- Metin Ergun

SAKARYA

1- Ümit Dikbayır

SAMSUN

1- Bedri Yaşar

TEKİRDAĞ

1- Enez Kaplan

TRABZON

1- Hüseyin Örs

AKSARAY

1- Ayhan Erel

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 16:04
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