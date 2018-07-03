İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi geçecek? Son dakika gelişmesi
İYİ Parti milletvekillerinin son dakika MHP'ye dönecekleri konuşuluyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti milletvekillerinin tekrardan MHP'ye döneceklerini açıkladı.03 Temmuz 2018 Salı 16:04
İYİ Parti milletvekillerinin son dakika MHP'ye dönecekleri konuşuluyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti milletvekillerinin tekrardan MHP'ye döneceklerini açıkladı.
24 Haziran seçimlerinde istediği sonucu alamayan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, genel seçimlerinde 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise seçimlerde yüzde 7,29 almıştı. Seçimler bitti 8 Temmuz'da YSK seçimlere ilişkin kesin sonuçları açıklayacak. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekilleri yemin içerek görevlerine başlayacak. İYİ Parti milletvekilleriyle ilgili bomba iddiayı gündeme getiren ise MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay oldu. Akçay, İYİ Parti milletvekillerine ilişkin "Büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir." dedi.
'BUYURSUNLAR ÖVÜNSÜNLER'
Partilerinden ayrılanların tekrar MHP'ye döneceğini savunan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha evvel, 'ben Cumhurbaşkanı olacağım, ben Başbakan olacağım, Meclis'te de çoğunluk olacağız' söylemleri, medya desteği ile yapılan seçim propagandasıdır. Bunların aldıkları netice de kendileri bakımından hüsran olmuştur. Övünecekleri, elde ettikleri bir başarı da yoktur. Ancak Milliyetçi Hareket Partisinden ne kadar oy kopartabilirlerse o kadar kopartmakla övüneceklerse buyursunlar övünsünler. Fakat büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir."
İL İL İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ İSİM LİSTESİ
ADANA
1- İsmail Koncuk
2- Mehmet Metanet Çulhaoğlu
AFYONKARAHİSAR
ANKARA 1.BÖLGE
1- Koray Aydın
2- İbrahim Halil Oral
ANKARA 2.BÖLGE
1- Şenol Bal
ANKARA 3.BÖLGE
2- Ayhan Altıntaş
ANTALYA
1- Feridun Bahşi
2- Hasan Subaşı
AYDIN
1- Aydın Adnan Sezgin
BALIKESİR
1- İsmail Ok
BURSA 1. BÖLGE
1- İsmail Tatlıoğlu
BURSA 2. BÖLGE
1- Ahmet Kamil Erozan
DENİZLİ
1- Yasin Öztürk
EDİRNE
1- Orhan Çakırlar
ERZURUM
1- Muhammet Naci Cinisli
ESKİŞEHİR
1- Arslan Kabukcuoğlu
GAZİANTEP
1- İmam Hüseyin Filiz
ISPARTA
1- Aylin Cesur
MERSİN
1- Behiç Çelik
2- Zeki Hakan Sıdalı
İSTANBUL 1.BÖLGE
1- Hayrettin Nuhoğlu
2- Ahmet Çelik
3- Yavuz Ağıralioğlu
İSTANBUL 2.BÖLGE
1- Ümit Özdağ
2- Fatih Mehmet Şeker
İSTANBUL 3.BÖLGE
1- Abdul Ahat Andican
2- Ümit Beyaz
3- Hayati Arkaz
İZMİR 1.BÖLGE
1- Dursun Müsavat Dervişoğlu
İZMİR 2.BÖLGE
1- Aytun Çıray
KAYSERİ
1- Dursun Ataş
KOCAELİ
KONYA
1- Fahrettin Yokuş
MANİSA
1- Tamer Akkal
KAHRAMANMARAŞ
1- Faruk Atlı
MUĞLA
1- Metin Ergun
SAKARYA
1- Ümit Dikbayır
SAMSUN
1- Bedri Yaşar
TEKİRDAĞ
1- Enez Kaplan
TRABZON
1- Hüseyin Örs
AKSARAY
1- Ayhan Erel
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