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İyi Parti de karıştı! Akşener'in gitmesini istiyorlar

Seçimlerden umduğunu bulamayan İyi Parti'de 24 Haziran seçimlerinde gösterilen performanstan memnun olmayan isimler, Akşener'in gitmesini istiyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:11
İyi Parti de karıştı! Akşener'in gitmesini istiyorlar

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de büyük bir iç karışıklık dönemi başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyen Muharrem İnce kamuoyunun gündemini büyük ölçüde meşgul ediyor.

Ancak İyi Parti'de de seçim sonuçlarından memnun olmayan ve Akşener'in gitmesini isteyen isimler var.

YENİ BİR KILIÇDAROĞLU VAKASI OLUR MU

Meral Akşener seçimlerden önce 'Ya başkan olacağım ya babaanne' diyerek, seçilememesi halinde siyaseti bırakacağının sinyallerini veriyordu. Ancak seçimlerden sonra Akşener, Genel Başkanlığa devam edeceğini açıkladı. Parti içinde bu durum eleştirilere neden oldu. 

CHP İLE YAPILAN İTTİFAK ELEŞTİRİLDİ

Akşener'e yapılan en ciddi eleştiri ise CHP ile yaptığı ittifak oldu. İyi Parti'nin Millet İttifakı yaparak CHP ile aynı safta yer alması, hedefinde olan milliyetçi-muhafazakar oyların azalmasına neden oldu.

ÜLKÜCÜ İSİMLER AZ

Bilindiği gibi Meral Akşener, Devlet Bahçeli'ye muhalif olarak partisinden ayrıldı ve İyi Parti'yi kurdu. Bu durum parti teşkilatına katılanlarda ülkücülere geniş yer açılacağı ümidini doğurdu. Ancak aday listelerinde ülkücü isimlerin azlığı eleştirilere neden oldu. Örneğin Yusuf Halaçoğlu, MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçmişti. Ancak seçimlerde aday gösterilmedi.

KONGRE TALEBİ

Bütün bu gelişmeler İyi Parti'de kongre yapılması gerektiği tartışmalarına neden oldu. Akşener'in kongre sinyalleri vermemesi ilerleyen günlerde partide daha büyük bir krize yol açabilir.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 09:11
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