İyi Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları sonrası İyi Parti cephesinden beklenen cevap geldi.

Habertürk televizyon kanalında canlı yayın programına katılan İyi Parti sözcüsü Ağıralioğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurduğu Cumhur ittifakına katılır mısınız? Sorusuna “Toptan ret cephesi değiliz, hayrına yapılan işleri destekleriz” diye ifade etti.

Sözcü Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Toptan ret cephesi değiliz. Memleketin hayrına olan işleri destekleriz. Ne AK Parti'nin düşmanı ne sayın Erdoğan'ın hasmıyız. Elinde büyük bir siyasi kuvvet ve kudret varken ülkeyi bu duruma düşürmüş bir sistemin, siyasi hesabına ortak olmayacağız. Cumhur ittifakının içine girmeyiz. Sadece, bu kötü sistemden, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş olursa bir katkı sağlarız.

“Cumhur ittifakı içine girmeyiz”

“AK Parti'nin bugünkü davetini biz şöyle algıladık: memlekette bu kadar gücü kuvveti olmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de oylatıp ümidi kendi lehine kullanma fırsatını eline geçirmiş olmasına rağmen, memleketi toparlayamamışsanız, milletinize vaat ettiğiniz Türkiye hayalini gerçekleştirememişseniz, muhalefetten size katılacak insanların size vereceği hiçbir kuvvet, bu sözleri gerçekleştirmenizi sağlamaz. Biz İYİ Parti olarak bu hesaba ortak olmayacağız. İYİ Parti olarak tek bir önerimiz var, Genel Başkanımız defalarca zikretti, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi. Cumhur ittifakı içine girmeyiz.” İfadelerini kullandı.

“Ne AK Parti'nin düşmanıyız, ne Tayyip Bey'in hasmıyız”

Bu, memleketi taşımaz bir sistemdir. Taşımadığını kabul ettikleri anda konuşacaklarımıza toptan ret cephesi olmadığımızı defalarca söyledik. Meclis'te bunu defalarca gösterdik. Memleketin hayrına olan işleri AK Parti'ye yarar diye değerlendirme alanı dışında tutan bir parti değiliz. Taassup partisi değiliz. Toptan ret cephesinde değiliz. Memleketin hayrına gördüğümüz işlerle ilgili mutlaka desteklenmesi gerektiğine inanırsak destekleriz. Kompleks etmeyiz bunu. Ne AK Parti'nin düşmanıyız, ne Tayyip Bey'in hasmıyız.