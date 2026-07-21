İyi Finans'ta hedef 75 şube ve dijital yatırım

Temmuz 2025’te faaliyetlerine başlayan İyi Finans, 1 yılda 35 şubeye ve 300 çalışana ulaştı. 2026 yıl sonu hedefini 75 şube ve yaklaşık 1.000 çalışan olarak belirleyen İyi Finans, büyüme planı kapsamında İstanbul’daki Fatih Şubesi’ni de hizmete açtı.

İyi Finans, İstanbul’un tarihi ve ticari merkezlerinden Fatih’te açtığı yeni şubesiyle bölgedeki güçlü konut ve araç talebine daha yakından yanıt verecek. Merkezi konumu ve geniş ulaşım ağıyla öne çıkan Fatih Şubesi hem ilçe sakinlerine hem de çevre ilçelerden gelen müşterilere tasarruf finansmanı çözümlerini sunacak.

“İlk Yılımızdaki Büyüme, Markamıza Duyulan Güvenin Somut Göstergesi”

İyi Finans’ın ilk yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adil Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yüksel, şunları söyledi:“İlk yılımızda 35 şubeye ve 300 kişilik bir ekibe ulaşmamız, tasarruf finansmanı modeline duyulan ihtiyacın ve İyi Finans’a gösterilen güvenin somut bir göstergesi. İkinci yılımızda bu büyümeyi yeni şubelerimizle sürdürürken teknolojik altyapımızı ve dijital kanallarımızı da güçlendireceğiz. Yıl sonuna kadar 75 şubeye ulaşma hedefimiz, yalnızca fiziksel olarak büyümeyi değil, daha fazla kişinin ev, araç ve iş yeri edinme yolculuğuna erişilebilir, şeffaf ve güvenilir çözümlerle eşlik etme kararlılığımızı da yansıtıyor. İstanbul’un tarihi ve ticari merkezlerinden Fatih’te açtığımız yeni şubemiz de bu büyüme yolculuğumuzun önemli adımlarından biri olacak. Fatih Şubemizle, bölgedeki müşterilerimize tasarruf finansmanı çözümlerimizi daha yakın ve doğrudan sunacağız.”

Ev ve Araç İhtiyacına Tasarruf Finansmanı Çözümü

Temmuz 2026 itibarıyla aylık ortalama 2 bin yeni müşteri ile sözleşme imzalayan İyi Finans, bu sayıyı yıl sonuna kadar 2 katına çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İyi Finans, şu ana kadar bin adet teslimat gerçekleştirerek tüketicilerin ev ve araç edinmelerine katkıda bulundu.

Otomotiv tarafında hemen teslim seçeneğiyle 700’den fazla müşterisini araç sahibi yapan İyi Finans, 300’den fazla müşterisinin de tasarruf projeleri sayesinde ev ve araç ihtiyacına çözüm oldu.

Dijitalleşmeye de Odaklanıyor

Belirlediği şubeleşme ve istihdam hedeflerinin yanı sıra İyi Finans, ikinci senesinde teknolojik alt yapısını güçlendirerek dijitalleşmeye odaklanmayı planlıyor. Bu konuda yoğun bir iş planı içinde olan İyi Finans, şubeler haricinde dijital kanallar üzerinden de tüketicilerin tasarruf finansmanı planlarına ulaşmalarına olanak sağlayacak.

İyi Finans, reklam yüzü olarak iş birliği gerçekleştirdiği ünlü oyuncu Ozan Akbaba ile yeni reklam filmleri çekmeye devam edecek.

25.06.2026 tarihli ve 11482 sayılı son düzenleme ile tasarruf finansman sektöründe teslimat için minimum tasarruf oranını %40’tan %45’e, minimum tasarruf süresi ise 150 günden 180 güne çıkarıldı. Bu doğrultuda İyi Finans, asgari tasarruf oranı %45’e ulaşan müşterilerini 180 gün sonunda ev veya araç sahibi yapıyor.