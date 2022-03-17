İyi bakın 'Atatürk' istismarcıları! Bunlar heykel değil köprü

Türkiye'nin son yıllara sığdırdığı vizyoner projelerinden birinde daha sona gelindi.

Kıtaları birbirine bağlayan en büyük projelerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Köprüyü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hizmete açacak.

Açılış için son hazırlıkların tamamlandığı köprüye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Karaismailoğlu, köprünün özelliklerine dikkat çeken bir grafik paylaştı.

"Dünyanın en büyük asma köprüsü"

Grafikte, Türkiye'nin en önemli köprüleri yer alırken 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uzunluğu dikkat çekti.

Karaismailoğlu'nun, "Dünya’nın en büyük asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü yarın hizmete giriyor." notuyla tanıttığı köprü, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek.