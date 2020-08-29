“Ivanka, ABD’nin ilk kadın başkanı olmalı”

Münübe Yılmaz

ABD başkanı Donald Trump, seçim kampanyası için yaptığı konuşmada kızı Ivanka’nın ABD’nin ilk kadın başkanı olması gerektiğini söyledi. New Hampshire’de Amerikan halkının Ivanka Trump’İ başkan olarak görmek istediğini söyleyen Trump, “Hepsi Ivanka’yı başkan olarak istiyoruz diyorlar. Bu görüşlerinden dolayı onları suçlayamam” dedi. Trump konuşmasında Amerika’nın Oregon eyaletinin Portland şehrinde 87 gündür aralıksız devam eden polis şiddetini protesto gösterileri hakkında “Eğer Portlan belediye başkanı şehrinin güvemliğini sağlayamıyorsa, şehre biz gireriz ve 100 gün önce olması gerekeni yaparız”dedi.