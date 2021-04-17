İTÜ taban puanları 2021,yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Gelecek hayali kuran her insanın öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir üniversiteye gitmesi gerekiyor. Üniversiteye gitmek için ise ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanı 2021, İstanbul Teknik Üniversitesi başarı sıralaması ve İstanbul Teknik Üniversitesi kontenjanları nelerdir?