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Eğitim İTÜ taban puanları 2021,yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

İTÜ taban puanları 2021,yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Gelecek hayali kuran her insanın öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir üniversiteye gitmesi gerekiyor. Üniversiteye gitmek için ise ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanı 2021, İstanbul Teknik Üniversitesi başarı sıralaması ve İstanbul Teknik Üniversitesi kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 15:09:00 -
İTÜ taban puanları 2021,yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. Üniversiteye girmek isteyen öğrenci adayları, İstanbul Teknik taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

İTÜ taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız...

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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