İttifakın deşifre olmasının ardından kavga büyüyor! İYİ Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Mithat Sancar arasında patlak veren ve HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in "İYİ Parti düne kadar bize danışmak için aracı gönderiyordu" çıkışıyla zirve yapan krize ilişkin İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan savunma yapmaya çalıştı.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Türkkan, Sırrı Süreyya Önder'in sözlerini yalanlarken bu açıklamanın talimatla yapıldığını iddia etti.

Türkkan özetle şu iddialarda bulundu:

"Sırrı Süreyya Önder'in bu cümleyi hangi amaçla söylediği ve kimlerin emriyle söylediğini çok rahatlıkla herkes gördü. Kendisi de bu söylediğinin daha sonra karşısına çıkabileceğini düşünerek çark etmeye çalışmış ama becerememiş."