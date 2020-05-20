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İttifakın deşifre olmasının ardından kavga büyüyor! İYİ Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' iddiası

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve İYİ Parti arasındaki ittifakın deşifre olmasının ardından Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan partisini savunmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:38:00 -
İttifakın deşifre olmasının ardından kavga büyüyor! İYİ Parti'den 'Sırrı Süreyya Önder' iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Mithat Sancar arasında patlak veren ve HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in "İYİ Parti düne kadar bize danışmak için aracı gönderiyordu" çıkışıyla zirve yapan krize ilişkin İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan savunma yapmaya çalıştı.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Türkkan, Sırrı Süreyya Önder'in sözlerini yalanlarken bu açıklamanın talimatla yapıldığını iddia etti.

Türkkan özetle şu iddialarda bulundu:

"Sırrı Süreyya Önder'in bu cümleyi hangi amaçla söylediği ve kimlerin emriyle söylediğini çok rahatlıkla herkes gördü. Kendisi de bu söylediğinin daha sonra karşısına çıkabileceğini düşünerek çark etmeye çalışmış ama becerememiş."

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Yorumlar

hizipsavar

iyi parti ve saadet parti çöplüğüne gitti.
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