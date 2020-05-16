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İttifakı deşifre olan İYİ Parti, HDP'yi MHP'ye yamamaya çalıştı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği deşifre olan İYİ Parti, HDP'yi MHP'ye yamamaya çalıştı. İYİ Partili ismin yapmaya çalıştığı 'kurnazlığa' Gazeteci Fazıl Duygun'dan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:09:00 - 2020-05-16 13:11:15
İttifakı deşifre olan İYİ Parti, HDP'yi MHP'ye yamamaya çalıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi sinirlendirdi. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını duyurdu. Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını bildirdi.

İttifak deşifre oldu, HDP'yi MHP'ye yamamaya çalıştı

İttifakın deşifre olmasının ardından İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, kendi partisini aklamak için MHP'ye çamur atmaya çalıştı.

BengüTürk TV'nin Sırrı Süreyya Önder'in HDP-İYİ Parti ittifakıyla ilgili itiraflarını haber yapmasına, "Bunu da gördük" diyen İYİ Partili Özkan'a cevap Gazeteci Fazıl Duygun'dan geldi.

"Siyasi kurnazlık yapacak ama zeka yerlerde sürünüyor"

Duygun, İYİ Parti ve HDP heyetlerinin görüşmesinin fotoğraflarını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kendi partisinin, HDPKK ile olan ittifakını gizleyebilmek için, MHP'li BengüTürk TV'nin HDP'li Süreyya Önder'in itiraflarını haber yapmasına, 'Önder, Bengi Türk kanalında, bugünleri de gördük ya(!)' demiş. Siyasi kurnazlık yapacak ama zeka yerlerde sürünüyor. İP-HDP aşkı 3. fotoda."

İşte o tweetler:

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