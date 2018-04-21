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İttifak kuruldu! Hedef Türkiye ve İran

Riyad'da, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin yanı sıra Mısır ve Ürdün'den temsilciler ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (Centcom) Orgeneral Joseph Votel'in katılımıyla Arap-ABD askeri toplantısı yapıldı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:57
İttifak kuruldu! Hedef Türkiye ve İran

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad bin Hamid er-Ruveyli ile Votel'in ortaklaşa başkanlık ettiği toplantıda, ABD'nin 2018 yılı savunma stratejisi, güvenlik, bölgesel konular ile terörle mücadelenin ele alındığı belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

İki gün süren toplantıya Katar'ı temsilen Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim katıldı. Toplantının, Suriye'de Fırat'ın doğusuna konuşlandırılacak Arap Gücü haberlerinin medyaya yansımasından hemen sonra yapılması dikkat çekti.

HEDEFLERİ TÜRKİYE VE İRAN İDDİASI

ABD medyasında çıkan haberlerde kurulacak "Arap Gücü"nün Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır tarafından desteklenmesinin istediğini belirtiliyordu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr de ülkesinin kurulacak güce destek vereceğini açıklamıştı. Söz konusu gücün, ABD ve İsrail şemsiyesi altında, başta İran olmak üzere, Türkiye'ye karşı kullanılacağı yorumları yapılıyor.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:57
  1. iran
  2. abd
  3. Türkiye
  4. suudi arabistan

YORUM YAZ

  • Murat Murat 52 dk önce
    Peygamber efendimizin “ Türkler size saldırmadıkca, onlara saldırmayın “ Hadisini dinlemeyen Araplar ellerindekini kaybedince oturup ağlamasın. Komik olan Müslümanlar Kabe’yi tavaf ederken araplar beyaz sarayı tavaf ediyor.
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Bu suudlara karşı savaşan grupları desteklesek mi?MısırdakiTürk yatırımlarınıda geri çeksekmi?
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Bu deveciler ne anlar savastan gelsinler bakalim kuklalar
  • turgutturgut2 sa önce
    Bu salak araplarda savaşma yeteneği olsaydı 300 milyonluk arap dünyası 5 milyonluk israili yenerdi. şimdi 90 milyon olan bizi yeneceklerini düşünüyorlarsa hayal alemindeler.
  • Sevda DenizSevda Deniz2 sa önce
    Daha dün Trupm Esatı bombalarken kahraman ilan etmiştik.Ne olduda yeniden düşman ilan ettik.
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